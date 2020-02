La série The Leftovers a le droit à un livre d'analyse chez Third Editions

The Leftovers : une série culte qui mérite analyse

Source : communiqué de presse

Deux éditions sont disponibles pour le tout premier ouvrage de l'éditeur dédié à une série, Third Editions se consacrant habituellement au jeu vidéo.Disponible dès aujourd'hui dans votre librairie favorite,est un livre qui, comme son nom l'indique, s'intéresse en profondeur à la série de HBO. Diffusée sur la chaîne entre 2014 et 2017, durant trois saisons donc, l'oeuvre marquante de Damon Lindeloff (que l'on a depuis retrouvé derrière la caméra de Watchmen ) méritait bien ce tome d'analyse, tant son sujet est propice à la recherche de sens et d'explications.Pour ceux qui l'ignoreraient,est une série contemporaine chargée en émotions dans laquelle 2 % de la population mondiale disparaît aussi soudainement que mystérieusement, laissant celles et ceux qui restent dans la douleur et l'incompréhension.Third Editions promet dans ces 280 pages une «». Voilà qui devrait donc contenter les plus curieux, qui se posaient encore des questions sur le show.Deux éditions sont disponibles pour. Les plus passionnés pourront ainsi se jeter sur l'édition, limitée et pourvue d'une couverture alternative et réversible, d'un ex-libris de l'auteur de BD Joseph Falzon et du livre au format eBook, pour 29,90 euros. Les autres pourront se contenter de l'édition classique pour 24,90 euros.