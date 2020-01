Le Seigneur des Anneaux : la série Amazon disponible (pile) 20 ans après le premier film ?

La série, 20 ans après les films ?

Source : ScreenRant

Cela fait quelques années maintenant qu'Amazon prépare une série, dont le tournage devrait démarrer dès le mois prochain . Une série qui sera disponible en 2021 sur le service maison Prime Video.Au cinéma, les trois filmsont été lancés respectivement en 2001, 2002 et 2003. Selon certains, Amazon pourrait décider de profiter de la date anniversaire, pour lancer sa série aux alentours du 10 décembre 2021, soit précisément 20 ans après le premier film.Une fenêtre de lancement qui permettrait également à cette séried'éviter la saison 2 de The Witcher (2021), mais aussi le préquel de Game of Thrones (2022). Reste à savoir maintenant si Amazon compte bel et bien rendre cet hommage à la trilogie de Peter Jackson.