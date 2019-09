Emmy Awards 2019 : Game of Thrones et Fleabag repartent les bras chargés de trophées

© HBO

Game of Thrones toujours au firmament

Carton plein pour Fleabag et Chernobyl

Grise mine chez Netflix

Via : Variety

Un HBO encore très en forme cette année, mais talonné de très près par un Amazon Prime en embuscade. Eh oui : cette année encore, le service de SVoD d'Amazon repart avec plus de trophées que Netflix.La série de D.B Weiss et David Benioff est le titre qui repart cette année encore avec le plus de statuettes. Au total, ce ne sont pas moins de 12 récompenses qui ont été accordées à la série — dont la saison finale est pourtant loin de faire l'unanimité Les titres de Meilleure série dramatique, Meilleur acteur secondaire pour Peter Dinklage (Tyrion Lannister), ainsi qu'une succession de récompenses techniques ont été attribuées à la série d'adaptée des romans de George R.R. Martin.La série de HBO échappe toutefois à des récompenses majeures telles que « Meilleure écriture pour une série dramatique », ou « Meilleur acteur ou actrice pour une série dramatique ». Une récompense qui échoit cette année à l'acteur Billy Porter pour son rôle dans la série(FX), qui devient par la même le premier acteur noir homosexuel à être primé lors de pareil événement.Chez les femmes, c'est l'actrice Jodie Comer (Villanelle dans la série) qui repart avec la statuette de la Meilleure actrice dans une série dramatique.Outreet son habituel tirage de couverture à soi lors de la cérémonie des Emmy, c'est bien la Britanniquequi a créé la surprise cette année.Produite par Amazon Prime, cette comédie créée et incarnée par Phœbe Waller-Bridge a été couronnée pas moins de six fois au cours de la cérémonie. Waller-Bridge repart notamment avec la statuette récompensant son jeu d'actrice, ainsi que son écriture.Des prix l'an dernier attribués à, dont la deuxième saison (également chez Amazon Prime) n'a pas transformé l'essai cette année dans ces catégories. Elle repart tout de même avec huit Emmy, récompensant notamment Tony Shalhoub et Alex Borstein dans leurs rôles secondaires respectifs.De retour chez HBO, c'est la fascinantequi a brillé hier soir. La minisérie (dont les créateurs ont confirmé qu'elle le restera) s'est en effet octroyé les titres de Meilleure série limitée, Meilleure écriture pour une série limitée, ainsi que huit autres récompenses techniques.En retrait cette année, Netflix n'est rentré à la maison qu'avec un seul et unique trophée : celui récompensant— l'épisode interactif dérivé de— pour sa créativité.Du côté des déceptions, les médias américains s'offusquent de l'oubli de la série(HBO encore), qui tirait cette année aussi sa révérence. Elle a néanmoins eu droit à des adieux en bonne et due forme sur scène.Retrouvez le palmarès complet des 71Emmy Awards sur le site officiel de la cérémonie