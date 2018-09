Emmy Awards 2018 : les séries Amazon et Netflix plébiscitées

HBO toujours au sommet

Amazon brille grâce à The Marvelous Mrs Maisel

La grand-messe des séries télé avait lieu hier à Los Angeles. Et si cette 70ème édition desn'a pas surpris grand monde en versant souvent dans l'évidence, de nombreuses productionsetse sont frayé une place de choix dans le classement Quand on parle d'évidence. Cette année, l'académie a une nouvelle fois portécomme meilleure série dramatique grâce à sa 7ème et avant-dernière saison. Peter Dinklage, qui y incarne le facétieux Tyrion, rafle la statuette du meilleur second rôle dans la même catégorie.Chez HBO toujours, la deuxième saison de la captivantecouronne l'interprète de Maeve, Thandie Newton, comme meilleure actrice pour un second rôle dans une série dramatique.Du côté de Hulu, on attendait un défilé de récompenses pour la nouvelle coqueluche de l'académie :. La série adaptée du roman de Margaret Atwood, en dépit de ses 20 nominations, n'a étonnamment remporté aucun prix lors de ces Emmy Awards.Juste derrière Game of Thrones et ses 9 récompenses, on trouve la toute fraîche, produite par Amazon. Primée par l'Emmy de la meilleure série comique, la série a également vu son actrice principale, Rachel Brosnahan, repartir avec la statuette de meilleure actrice de comédie.L'écriture, la réalisation et le second rôle féminin de cette série ont également permis à Amazon de briller lors de la cérémonie. Au total, la fabuleuse Mrs Maisel repart les bras chargés de 8 trophées.Pour rester sur la thématique des diffuseurs non traditionnels, Netflix n'a pas été en reste hier soir. Sa sériea récompensé Claire Foy dans la catégorie de la meilleure actrice dans une série dramatique.Une preuve, s'il en fallait, que les productions de ces sites de VOD ne sont pas moins qualitatives que celles de la télévision. On ne peut se réjouir que cette diversité soit aussi bien accueillie dans le domaine des séries télé.Dans le cinéma, la pilule a plus de mal à passer. On se souvient que Netflix avait été tout bonnement banni du dernier Festival de Cannes , sous prétexte que ses films ne sont pas diffusés dans les salles obscures. Un état de fait sur lequel l'entreprise de Reed Hastings semble travailler : il se murmure qu' un accord avec IMAX pourrait permettre à certains films Netflix de se voir projeter au cinéma.