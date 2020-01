CES 2020 : Renault et Otodo connectent l'automobile à la maison via Google Assistant et Alexa

Mais qui est Otodo ?

Établir une connexion sécurisée est la priorité

Ô la toute-puissance des enceintes connectées. Elles ont tellement démocratisé l'utilisation des assistants vocaux que nous ne sommes finalement même plus impressionnés par ce que présente ici Renault, au CES de Las Vegas. Eh oui, il y a quelques années en arrière, nous nous serions peut-être dit que faire communiquer une voiture connectée et une maison relèverait de l'inutile, du fantasme de geek. Maintenant que nous sommes nombreux à utiliser ce genre de services connectés, la réponse à la proposition serait plutôt : «».En partenariat avec la jeune société française Otodo, le constructeur Renault développe actuellement une solution logicielle permettant d'établir une connexion sécurisée entre votre maison et votre voiture. Si vous ne connaissez pas Otodo, sachez que cette société dispose d'ores et déjà d'une solution appelée Otodo Hub et qui permet de faire interagir différents objets connectés, même si ceux-ci n'utilisent pas le même protocole de communication.Grace au Otodo Hub, les produits connectés compatibles Wi-Fi, Zigbee, Zwave et Bluetooth peuvent ainsi « discuter » entre eux en passant par le hub qui centralise toutes les requêtes, y compris les commandes vocales effectuées depuis Google Assistant et Amazon Alexa. Le champ des possibles est donc très vaste, notamment pour Renault et ses véhicules connectés.Mais si la liste des scénarios imaginables est quasiment infinie, pour Renault, il n'est visiblement pas question de trop en faire. Jean-François Labal, responsable des partenariats, Services et Véhicules Connectés, pour le groupe Renault explique : «».Même si les informations livrées par Renault et Otodo (que nous avons pourtant tenté de contacter) sont un peu minces, la notion de «», renvoie ici à la sécurité des données et à la sécurité routière. En effet, par delà le cryptage de la connexion et des données personnelles, pour un constructeur automobile tel que Renault, il est primordial que les commandes permettant de piloter depuis sa maison puissent être utilisées depuis l'habitacle sans perturber la vigilance du conducteur.C'est d'ailleurs pour cela que les interactions envisagées sont encore assez limitées. De la même manière que Android Auto et Apple CarPlay ne permettent pas de tout faire avec son smartphone pour des raisons évidentes de sécurité routière, le service de Renault se limitera à quelques scénarios toutefois plutôt intéressants.Imaginez un peu le contexte. Vous avez un rendez-vous prévu à 10 heures, inscrit dans votre agenda. À l'approche de celui-ci, non seulement votre enceinte connectée à Google Assistant ou Amazon Alexa vous rappellera à l'ordre, mais il vous sera également possible de pré-conditionner l'habitacle de votre Renault.Et ce n'est pas tout. «», indique Jean-François Labal. À la manière de routines automatisées, ce service permettra aussi de contrôler votre chauffage ou encore vos volets depuis votre voiture... À condition qu'ils soient connectés eux-aussi. La vidéo publiée par Renault met en scène quelques cas de figure :Renault indique que ce service sera disponible dans le courant de l'année 2020 sur les véhicules équipés du nouveau système EasyLink, à savoir les dernières générations de ZOE , Captur et Clio. Nous sommes curieux d'en apprécier l'intégration et l'intelligence, car certains constructeurs d'équipements connectés proposent d'ores et déjà des services similaires, plus ou moins efficaces, en utilisant la géolocalisation du smartphone pour activer ou désactiver certains équipements de la maison.