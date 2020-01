CES 2020 : Aston Martin présente un rétroviseur vidéo triple vue, angles morts inclus

Joindre l'utile à l'agréable

Lire aussi :

CES 2020 : Toutes les actualités du Consumer Electronic Show 2020



Aucune date de lancement

Lire aussi :

CES 2020 : Le géant français Valeo dévoile un droïde de livraison électrique



Source : Engadget

Vérifier ses angles morts fait partie des règles parmi les plus importantes enseignées en auto-école. Cette précaution essentielle à votre sécurité et celle des usagers de la route en devient d'ailleurs un réflexe. Réflexe qui pourrait ne plus être d'actualité au regard du dernier système imaginé puis développé par le fabricant Aston Martin et son partenaire Gentex Corporation : le Full Display Mirror (FDM), présenté par le second nommé Introduit dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES) 2020, organisé à Las Vegas, le FDM s'inscrit dans une tendance grandissante : celle de la prolifération des capteurs et des caméras sur les automobiles. En témoignent les rétroviseurs virtuels de la Honda E , lesquels retransmettent des images sur des écrans situés de part et d'autre de l'habitacle intérieur.Mais Aston Martin a ici voulu joindre l'utile à l'agréable : à savoir un rétroviseur intérieur capable de diffuser trois flux vidéo en simultané. Le premier, géré par une caméra placée sur le toit du véhicule, capture l'angle arrière. Les deux autres, nichées dans chaque rétroviseur externe, permettent d'accéder visuellement aux angles morts. En résulte un écran divisé en trois parties distinctes, chacune d'elle correspondant à une caméra.Doté de différents modes de visualisation, ce rétroviseur hybride peut aussi se transformer en un miroir classique. Une démonstration a même été effectuée sur une Aston Martin DBS Superleggera pour convaincre les plus sceptiques.Aucune date de déploiement ou de commercialisation n'a en revanche été communiquée par la marque anglaise.