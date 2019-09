Salon de Francfort : Honda-e, la petite voiture électrique qu'on adore pour son look et ses technos

David Nogueira

Une citadine au look néo-retro

Autonomie et gestion de l'énergie

Un équipement avant-gardiste

OK Honda à votre service

Deux après la présentation du concept « e Prototype » ici même au salon de Francfort le constructeurexpose cette fois à l'IAA la version de série de sa citadine 100% électrique, la Honda e.Inutile de tourner autour du pot : celle-ci est prévue pour l'année prochaine, comme ses concurrentes de chez PSA, mais à des tarifs plus élevés puisque le prix de base est de 35 060 hors bonus écologique - là où la e-208 démarre à 32 100 .Qu'on soit fan ou non, le look de la Honda e a le mérite d'être original. Une gueule « neo-retro » qui semble presque sortie d'une bande dessinée qui ne manquera assurément pas de se faire remarquer en ville. Car oui, la ville sera son terrain de jeu. En cause, une batterie de 35,5 kWh qui n'offrira à la petite Honda qu'environ 220 km d'autonomie selon le cycle de test WLTP.En fait, chez Honda, le propos n'est pas de conquérir le cœur des grands rouleurs, mais plutôt celui des utilisateurs urbains à la recherche d'une auto dynamique (elle dispose d'ailleurs d'un mode sport), agile et donc amusante à conduire.La Honda e est déclinée en deux versions. La première est dotée d'un moteur électrique de 113 kW (150 ch) en position arrière dont le couple est annoncé à 315 Nm. Sans doute pas de quoi se faire peur sur route mouillée (avec cette propulsion), mais le résultat devrait être satisfaisant pour la ville. Honda annonce par ailleurs une accélération du 0 à 100 km/h en 8 secondes, ce qui laisse présager d'un temps intéressant pour le 0 à 50 km/h en ville.C'est la plus puissante des Honda e et son tarif grimpe quelque peu pour s'installer à 38 060 , hors bonus écologique.La seconde version - 3 000 euros moins chère, rappelons-le - embarque un moteur 100 kW (136 ch). Une solution proche de ce que propose Peugeot sur la e-208... mais la comparaison s'arrêtera là. Honda ne communique pas (encore) sur l'autonomie de cette seconde version et il est donc impossible de l'opposer aux 300 km (WLTP) annoncés par la marque au lion.Quoi qu'il en soit, ce moteur en position arrière permet au constructeur de travailler le train avant pour qu'il soit plus léger, plus précis rendant l'auto plus maniable. Libérée des contraintes imposées par le moteur, elle profite d'un rayon de braquage de seulement 4,3 mètres seulement.Cette petite citadine ne fait pas (réellement) de concession sur les technologies de charge. Elle intègre une prisepouvant recevoir une puissance de 100 kW afin de recharger les batteries à 80% en 30 minutes seulement.Comme on peut le voir dans la photo ci-dessous, Honda a opté pour un emplacement assez original de la prise de charge. Elle est située sur le dessus du capot, ce qui a par ailleurs contraint la marque à créer une ouverture dans celui-ci. Nous verrons si à l'usage c'est une bonne idée.Mais ce qui est en une en revanche, de bonne idée, c'est qu'elle est aussi compatible avec la technologie «» (V2G) qui permet à la Honda e d'envoyer l'énergie stockée dans ses batteries vers le réseau électrique lors de pics de consommation. Elle refera automatiquement le plein «» pour être disposée à reprendre la route au petit matin.Alors, un rien rétro cette Honda, certes, mais son créateur n'oublie pas pour autant l'importance de la technologie. Et cela commence à l'extérieur par l'intégration de rétroviseurs caméras sur le modèle de série.Leur retour vidéo s'affiche sur des écrans LCD (la taille n'est pas communiquée, mais à vue d'œil, on table sur du 7 pouces) présents à l'intérieur de l'habitacle, aux côtés de nombreux autres écrans.Mais avant de passer à bord, faisons un rapide arrêt sur le montant de porte côté conducteur où on retrouve un logo NFC. Oui, il s'agit là d'une petite citadine électrique badgée Honda et pourtant elle utilise le smartphone comme clé numérique permettant l'accès au véhicule.A l'intérieur cette Honda e compte cinq écrans, incluant un rétroviseur numérique, mais aussi et surtout deux grands écrans tactiles de 12,3 pouces sur la planche de bord. Comme l'a fait Porsche sur son Taycan , Honda propose lui aussi au passager de piloter les fonctions multimédias à bord. Ainsi, le conducteur peut rester attentif à la route pendant que le copilote change la destination du GPS ou la playlist audio.Toutefois chez Honda, on nous explique que ces écrans peuvent être utilisés pour afficher du contenu multimédia.D'ailleurs, on trouve une prise HDMI en position centrale, ainsi qu'une prise 230V (1500W), une prise 12V et deux USB. C'est complet ! Bien évidemment cette fonction de lecture vidéo ne sera pas disponible lorsque le véhicule roule, car la proximité entre l'écran passager et le conducteur serait trop perturbante (ou distrayant) et donc très dangereuse. Quoi qu'il en soit la démonstration qui est faite par Honda sur son stand permet d'ores et déjà de constater que les écrans sont plutôt de bonne qualité et assez réactifs.Enfin, si la liste des interactions possible avec les deux écrans au centre est très longue, ajoutons tout de même que c'est aussi à cet endroit que peuvent s'afficher le retour des caméras extérieurs de la voiture lors de manœuvre de parking.Après «», place à «». Une phrase clé qui permet d'activer l'assistant personnel à bord de la « e ». Selon le constructeur, les commandes possibles sont nombreuses. Dicter une adresse bien sûr, rechercher le restaurant le plus proche, appeler un contact, mais aussi changer la température de l'habitacle ou encore allumer les phares.La démonstration sur le stand aura été peu concluante en raison d'un réseau internet pas franchement disponible, mais avec une certaine insistance nous aurons fini par connaître les prévisions météo... en image.Alors qu'elle n'était qu'un concept-car appelé, cette petite citadine électrique nous avait déjà quelque peu tapé dans l'œil. Si sa version de série est fidèle à ce que constructeur expose, elle ne manquera sans doute pas de nous séduire. En tout cas pour l'instant elle a le mérite d'apporter de l'originalité tant par son look, que par ses matériaux et sa conception intérieure.