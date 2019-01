CES 2019 - Microsoft et AMD partenaires pour la prochaine génération de consoles

La future Xbox embarquera encore du matériel AMD

Phil Spencer, vice-président de la division gaming de Microsoft a ainsi rejoint sur scène Lisa Su, PDG de AMD afin d'aborder brièvement les plans des deux entreprises concernant la prochaine génération de consoles de jeu.C'était un secret de polichinelle, mais la chose est désormais actée :. On ignore encore, en revanche, si à l'instar de la Xbox One la future console Microsoft embarquera un processeur et un GPU signé AMD, ou seulement l'un des deux.Phil Spencer s'est en revanche voulu bien mystérieux concernant la, ou plutôt les machines desquelles il parle. Comme le note jeuxvideo.com , le ponte de Xbox a parlé "". Vous noterez l'utilisation du pluriel, qui viendrait accréditer une thèse de plusieurs nouvelles consoles à prévoir dans les prochains mois.En effet Microsoft est pressenti pour sortir plusieurs nouvelles machines à l'horizon 2020. Il y a d'abord ce projet d'une Xbox One dépourvue de lecteur Blu-Ray , mais aussi et surtout une console de nouvelle génération déclinée en deux modèles, dont un exclusivement dédié au Cloud Gaming