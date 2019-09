Salon de Francfort : la Mini Cooper électrique sera vendue à partir de 32 900 euros

David Nogueira

204 chevaux sous le capot

Mais une « petite » autonomie

, ou comment la marque du groupe BMW présente son karting électrique pour adulte. Quiconque a déjà conduit une Mini Cooper comprendra très bien nos propos, pour les autres, retenez juste qu'avec cette version électrique de la Cooper, Mini veut allier «».Pour le côté abordable d'abord, on vous laisse vous faire votre propre opinion : elle est vendue 32 900 €. C'est moins cher que la Honda-e , plus cher que la version d'entrée de gamme de la Volkswagen ID.3 et un rien plus cher aussi que la Peugeot e-208 dont le tarif démarre à 32 100 euros, hors bonus écologique déduit dans tous les cas.Et ce positionnement, le groupe BMW l'assume très bien, lorsque nous évoquons le sujet avec le porte-parole de la marque. D'autant que nous lui rappelons que Peugeot promet aussi une autonomie supérieure de quasiment 100 km. La réponse est claire, sans présager de ce que nous réserve la e-208, cettene manquera pas de transmettre des sensations et du plaisir à son conducteur.L'accélération du 0 à 100 km/h n'est pas hors norme (7,3 secondes) , mais le moteur de 135 kW (équivalent à 204 chevaux) ne devrait pas manquer de répondant. Enfin, en détail, l'autonomie annoncée se situe entre 235 et 270 km selon le cycle WLTP avec une consommation comprise entre 13.2 et 15 kWh/100 km.On s'attendait à mieux donc côté autonomie, mais la capacité de batterie (33 kWh) est sans doute limitée par le gabarit du véhicule. Ses dimensions sont classiques pour une mini (3,82 x 1,73 x 1,41m) mais il n'était pas question d'entamer le volume de coffre avec des batteries, ce dernier étant déjà de 211 litres seulement.Autre surprise, alors que Mini intègre une prise de charge rapide type CCS, la puissance admissible n'est que de 50 kW. C'est moitié que la puissance proposée par la concurrence à tel point que cela deviendrait presque un standard. C'est vraiment dommage.Enfin, nous ne nous attarderons pas sur l'intérieur de cette Cooper électrique dont l'équipement ne change pas. L'intégration toujours aussi typée de cet écran 8,8 pouces dans la planche de bord nous plaît toujours autant.L'écran LCD en revanche derrière le volant est lui assez petit.La Mini Cooper électrique est d'ores et déjà disponible à la commande et les premières livraisons sont promises pour le début d'année 2020.