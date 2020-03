Des fauteuils roulants électriques autonomes à l'essai chez British Airways

Lire aussi :

Source : Engadget

À l'aéroport américain de JFK (New-York), British Airways propose actuellement aux personnes à mobilité réduite d'utiliser un fauteuil roulant électrique autonome. Ce dernier permet notamment aux voyageurs de se rendre d'un terminal à un autre, sans la moindre intervention du staff British Airways (ou de toute autre personne).Doté de capteurs et autres détecteurs de collision, le fauteuil roulant (signé Whill) se faufile dans les allées de l'aéroport, en prenant évidemment le soin d'éviter toute forme d'obstacle. Une fois le passager déposé à son point de rendez-vous, le fauteuil revient automatiquement au point de charge.À l'heure actuelle, ce système est testé uniquement au sein de l'aéroport JFK, mais British Airways devrait prochainement le déployer à Heathrow, et (on l'espère) dans d'autres aéroports. Rappelons que British Airways va investir plus de 8,3 milliards de dollars sur cinq ans dans le but d'améliorer l'expérience de ses nombreux clients.