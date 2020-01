Lyon : bientôt 2000 places sur le parking robotisé de l'aéroport St Exupéry

Un parking robotisé à l'aéroport St Exupery de Lyon ?

Une innovation durable ?

Source : communiqué de presse

Le parking de l'aéroport lyonnais va ainsi être étendu à 2 000 places (contre 500 actuellement) d'ici à l'été 2020.L'an dernier, Stanley Robotics et Vinci Airports annonçaient la mise en place d'un parking robotisé à l'aéroport de Lyon. Un parking d'un genre nouveau, qui permet à l'utilisateur de déposer sa voiture dans un box dédié, pour ensuite rejoindre les terminaux via la navette située à proximité immédiate.Le robot- voiturier vient alors prendre en charge la voiture, pour la stationner sur le parking sécurisé. À son retour, le passager récupère son véhicule disponible dans l'un des box.Actuellement limité à seulement 500 places, le service va prochainement être étendu pour proposer un total de 2 000 places disponibles.Il sera alors opéré par sept robots autonomes fonctionnant en simultané, sans oublier un total de 28 box qui permettront d'accueillir et de restituer les véhicules.Selon les deux groupes, ce nouveau système de robot-voiturier offre de nombreux avantages, et réduit notamment l'emprise au sol en permettant à terme de créer 50 % de places supplémentaires sur la même superficie grâce à la densification du stationnement et au stationnement multi-files.Les utilisateurs n'ayant pas à tourner durant de longues minutes à la recherche d'une place disponible, cela limite également les émissions de CO2. Évidemment, les robots utilisés fonctionnent avec un moteur électrique.Depuis l'ouverture du service, ce sont 8 000 utilisateurs qui ont déjà fait appel aux services de Stan le voiturier-robot. Les robots ont effectué plus de 2 000 km depuis l'ouverture du service, qui va donc quadrupler son activité d'ici cet été.Selon Vinci Airports et Stanley Robotics : «