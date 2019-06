DJI se met aux robots de combat... éducatifs

Le RoboMaster S1 : un robot de combat à assembler... mais aussi à coder

Un robot pilotable via une application dédiée

Source : Techcrunch

C'est pourtant avec son(pour « Step 1 », explique le groupe) quefait dès aujourd'hui ses premiers pas sur ce nouveau terrain. Pour justifier son approche, le constructeur assure que la robotique fait partie intégrante de son ADN. Comme le rappelle TechCrunch , Frank Wang (son fondateur et PDG) a en effet étudié la robotique dans ses jeunes années et DJI a récemment investi dans des tournois de robots de combats sous la bannière RoboMaster. Un patronyme par conséquent tout trouvé pour le S1.Le principal intérêt de l'appareil réside dans. Destiné aux adolescents de 14 ans et plus, le RoboMaster S1 est ainsi livré en kit de 46 pièces qu'il sera nécessaire d'assembler avec minutie. DJI indique en outre que le montage de son produit ne se limite pas à son enveloppe physique, bassement matérielle. Pour donner vie à ce petit robot sur le plan logiciel, unest également requis.Pour le reste, le RoboMaster S1 est une petite machine à quatre roues fort bien pourvue (elle n'est pas sans nous rappeler les Centaures pilotables dans), capable d'être propulsée à un peu plus de 12 km/h. DJI explique à ce propos qu'il est possible de hacker le S1 pour lui conférer une vitesse de pointe plus importante.Sur le dessus du châssis se trouve une tourelle. Cette dernière est conçue pour tirer des billes de gel non toxiques, mais peut aussi être configurée en mode infrarouge pour des combats moins salissants. À bord de l'appareil, quelquesont intégrés. Six d'entre eux sont dévolus aux combats, notamment pour détecter les coups reçus durant les batailles.Le RoboMaster S1 embarque aussi une caméra qui permettra à l'utilisateur dedédiée au pilotage de l'engin. Une « vision machine » est également de la partie pour que le S1 puisse détecter automatiquement les obstacles sur son chemin et reconnaître les autres S1 évoluant à proximité.Une demi-douzaine de fonctions de reconnaissance sont aussi implémentées sur le robot. Elle lui permettent notamment de passer en « Follow Mode » (pour que plusieurs unités puissent se suivre), d'identifier certains mouvements ou encore de reconnaître certains sons.Tout aussi intéressant, le S1 est en mesure d'être (légèrement) customisé sur le plan matériel au travers de six ports PWM (« Pulse Width Modulation ») placés à l'arrière. Grâce au codage en Python ou Scratch 3.0, despeuvent être programmées, comme la consigne « Hit and Turn Back » qui ordonne à la tourelle de se retourner pour viser automatiquement un assaillant ayant touché le S1 par l'arrière.Le RoboMaster S1 est disponible dès à présent aux États-Unis, au tarif de. DJI indique qu'un « PlayMore Kit » comprenant une batterie supplémentaire et une manette et des billes de gel en grand nombre sera vendu séparément à compter du mois prochain.