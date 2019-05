DJI va équiper ses drones de capteurs d'avions et d'hélicoptères dès l'an prochain

Un pilotage plus sécurisé pour le pilote, informé de tout danger potentiel

Les appareils environnants apparaissent directement sur l'écran de contrôle du pilote du drone (Crédits : DJI)

Une détection renforcée en temps réel

Avec leur diffusion massive dans le ciel, lespeuvent constituer un danger pour le secteur aérien. La société, leader mondial des drones civils et de la technologie d'imagerie aérienne, a annoncé mercredi s'être engagée àsur ses prochains drones grand public.DJI précise que. Cette dernière est ô combien utile puisqu'elle reçoit les signaux ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) des hélicoptères et avions se trouvant à proximité, et avertit ainsi le pilote du drone en question que celui-ci se trouve potentiellement sur une trajectoire dangereuse, pouvant conduire à une collision.La technologie est similaire à celle utilisée par le gouvernement américain pour équiper les avions traditionnels à compter du 1er janvier 2020. Les contrôleurs aériens peuvent, grâce à elle, bénéficier d'informations en temps réel.Dans le détail, AirSense peut, ce qui est naturellement plus efficace qu'un pilote de drone, qui reste limité dans sa perception auditive et visuelle d'un appareil. La technologie permet aussi d'afficher l'emplacement des appareils sur l'écran qui sert au pilote à commander le drone. AirSense n'était jusque-là disponible que pour les professionnels, mais le grand public va pouvoir lui aussi en profiter.AirSense fait partie du grand plan « Elevating Safety » de la société chinoise, qui prévoit en outre de développer un nouvel avertisseur automatique et de renforcer la coopération autour de la sécurité entre l'entreprise, les gouvernements et le secteur aérien.