La majorité des Américains incapables de différencier un bot d'un humain ?

L'existence des bots elle-même méconnue

Un manque de sensibilisation

Cette étude, menée par le Pew Research Center sur 4 500 Américains, donne plusieurs informations : seulement... Un chiffre renforcé par le fait que seulement 16% affirment avoir vraiment entendu parler des bots, contre 34% qui eux affirment ignorer leur existence.Les personnes « ayant des connaissances » sur les bots sont, d'après l'étude, majoritairement des jeunes et parmi eux, pour la plupart des hommes ; des connaissances par ailleurs souvent surestimées.De plus force est de constater que les bots n'inspirent pas confiance. En effet, 80% de l'échantillon estime que les bots sont très principalement malveillants ; un avis porté par l'ensemble de l'échantillon, quel que soit l'âge ou l'orientation politique du sujet.Étonnant ? Non. Les bots sont souvent rapprochés des différents scandales Twitter ainsi que des faux comptes supprimés sur Facebook. Rappelons au passage que les faux comptes tendant à la manipulation de l'opinion publique ne sont pas forcément des bots.D'une manière générale les Américains semblent préoccupés par ce phénomène qu'ils connaissent mal ; quant à Facebook et Twitter, ils mettent en place différents outils afin de détecter et supprimer, autant que faire se peut, ces robots.Notez que le MIT a créé un algorithme permettant de distinguer les robots des humains en fonction de leur manière d'interagir avec d'autres comptes humains... ou non.