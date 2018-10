Japon : cet entrepôt Uniqlo a remplacé 90% de ses effectifs par des robots

AzriSuratmin / Shutterstock.com

« Une petite partie du travail » réalisée par des humains

Bientôt dans nos contrées ?

Le secteur du retail est-il aux prémices d'une révolution ? C'est en tout cas ce qui transparaît d' une information partagée par Reuters. Selon l'agence de presse, Fast Retailing - propriétaire d'Uniqlo - ambitionne de généraliser les "", comme les appelle Tadashi Yanai, CEO de la compagnie.Et dans son entrepôt tokyoïte, la révolution semble déjà en marche pourLes robots déployés sur le site d'Uniqlo ont pour mission de transférer les produits livrés par camion dans l'entrepôt, de lire les étiquettes électroniques qui y sont apposées, et d'effectuer des inventaires, lit-on sur Japan News Lors des envois de commande, la chaîne logistique automatisée se charge d'emballer les produits dans un carton et de placer dessus les étiquettes idoines.précise le site japonais.Des investissements extrêmement coûteux (entre 7,7 millions et 77 millions d'euros pour un seul entrepôt), qui profitent notamment à Daifuku Co - le leader des systèmes de manutention automatisés -, mais qui permettent aussi à Uniqlo de faire tourner son entrepôt 24h/24 et 7j/7.Un premier pas vers l'automatisation des entrepôts, que Tadashi Yanai souhaite généraliser