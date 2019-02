Reddit : une énorme levée pour porter la valorisation à près de 3 milliards

Reddit, c'est 330 millions d'utilisateurs actifs par mois

Une valorisation qui chatouillerait les 3 milliards de dollars

Cofondé par Steve Huffman et Alexis Ohanian en 2005,a réussi à s'imposer comme l'un des sites web communautaires les plus populaires du monde. Et les chiffres publiés par l'entreprise le 4 décembre dernier en disent long sur son succès :, 1,2 milliard de commentaires et 27 milliards de votes, uniquement au cours de l'année 2018.Aux USA, Reddit devenait le troisième site le plus visité en mai 2018 , devant Facebook, avec un temps moyen passé sur la plateforme plus qu'honorable : 15 minutes et 10 secondes. TechCrunch en rajoute une couche en avançant des données toujours plus impressionnantes :et 150 000 Subreddits (rubrique consacrée à un thème spécifique) recensées.C'est dans ce contexte plus que favorable que le groupe basé à San Francisco s'apprêteen série D, d'après plusieurs sources fiables de TechCrunch. Ainsi, 150 millions de dollars pourraient être injectés par le géant chinois Tencent, lorsque 150 autres millions de dollars seraient versés par des fonds d'investissements tels que Sequoia, Andreessen Horowitz et Y Combinator.En fonction de la somme fournie, la valorisation de Reddit pourrait dépasser les 2,7 milliards de dollars, voire même les 3 milliards de dollars. Ce nouveau tour d'investissement interviendrait en juillet 2017 , pour 200 millions de dollars. De quoi renflouer les caisses et recruter en masse : aujourd'hui, 350 personnes composent les équipes de la compagnie.