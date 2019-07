Facebook signe des exclusivités VR pour ses Oculus : Assassin's Creed en tête

© Oculus

Des jeux Assassin's Creed et Splinter Cell en préparation sur Oculus

De nombreuses exclusivités Oculus à venir

Source : The Information

Figurent au chapitre de cet accord des versions endes licenceset Splinter Cell, laquelle a disparu des radars depuis 2013.D'après les sources de The Information, Mark Zuckerberg et Jason Rubin, respectivement P.-D.G. et vice-président de la division gaming de Facebook sont directement impliqués dans cette initiative de développer le catalogue de jeux exclusifsEn fait, la chose serait déjà actée à en croire le média américain qui relaie l'affaire. Mais en dépit de la popularité des deux licences concernées par cet accord, la transaction pourrait se chiffrer à moins d'un million de dollars.Contactés par The Information, ni Ubisoft ni Oculus n'ont souhaité réagir à ce qui n'est pour le moment qu'une rumeur. Cette dernière a néanmoins répondu qu'elle «».Alors même que le concept même d'exclusivité est régulièrement remis en cause pour les consoles de salon et plus récemment sur PC via l'Epic Games Store, Oculus n'a pas peur de mettre les deux pieds dedans.En plus de ce partenariat qui verra peut-être le catalogue des Oculus Rift et Quest se garnir de deux licences ultra-populaires, Oculus avait annoncé en 2016 s'accorder. Pour l'heure, cet argent a vu naître des exclusivités comme Star Wars Vader Immortal, Robo Recall et MARVEL Powers United VR.Dans les prochains mois, l'open-world Stormland, Asgard's Wrath et Lone Echo II devraient également rejoindre le catalogue d'exclusivités d'Oculus.