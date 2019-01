Facebook aurait menti à ses annonceurs sur le temps passé devant les vidéos

Une erreur qui gonfle les statistiques

Facebook se défend de toute tromperie

Nouvelle affaire pour leFacebook. L'entreprise de Mark Zuckerberg est accusée d'avoir trompé les annonceurs sur le temps réel passé par ses utilisateurs à regarder desFacebook avait affirmé dès 2016 qu'une erreur technique avait faussé les statistiques communiquées aux publicitaires. Facebook ne comptabilisait pas les vidéos si elles avaient été vues moins de 3 secondes, mais les intégraient au temps total de visionnage. Ce bug a duré deux ans avant d'être corrigé.L'agence de marketing, à l'origine de la plainte, affirme que Facebook était au courant depuis 2015 mais avait minimisé l'incident auprès de ces annonceurs, qui sont aussi ses clients. Facebook a répliqué en indiquant qu'il n'a découvert que très récemment cette erreur.L'agence de marketing accuse aujourd'hui le réseau social de fraude et de mensonge dans sa communication. Dans sa plainte, comme l'explique Engadget , elle explique que Facebook aurait surestimé le temps de visionnage de 60 à 80%. De quoi faire augmenter sensiblement le prix de laen amorce de la vidéo. L'agence s'insurge également des réponses données par le réseau social, le réseau étant soupçonné d'avoir délibérément détourné l'attention de sesdurant des mois., sans surprise, nie en bloc. "" répond un porte-parole de l'entreprise. «».La vidéo est désormais le nerf de la guerre pour les plateformes sociales. YouTube et Facebook se livrent une bataille féroce pour capter l'attention de leurs utilisateurs et leur proposer de la. Une statistique erronée ou trompée peut faire gagner des dizaines de millions de $ à l'un des acteurs, d'où la vigilance des annonceurs.