Réforme de l'audiovisuel : les jours "interdits de cinéma" bientôt rabotés sur les chaînes gratuites

La nouvelle donne des plateformes de SVOD

Les chaînes ne veulent plus se faire des films

Source : Les Echos

Saviez-vous que les chaînes de télévision n'étaient pas libres de diffuser des films à n'importe quel moment ? Depuis 1990, une loi impose en effet des jours « interdits de cinéma ». Cette réglementation, qui s'applique aux chaînes gratuites, empêche de programmer des œuvres cinématographiques le mercredi soir, le vendredi soir, le samedi toute la journée, ainsi que le dimanche après-midi.À l'origine, cette mesure avait pour but de protéger le secteur du cinéma et d'encourager les gens à se rendre en salles. Car d'après le Centre national du cinéma (CNC), ces dernières enregistrent la majorité de leurs entrées entre le vendredi et le dimanche.Mais aujourd'hui, les chaînes de télévision sont confrontées à la concurrence des plateformes de streaming, telles que Netflix ou Amazon Prime, qui ne sont pas concernées par cette interdiction. Quelques entreprises historiques, à commencer par M6, ont donc milité pour mettre fin à ce qu'elles percevaient comme une injustice.Et elles semblent avoir obtenu gain de cause : la réforme de l'audiovisuel, présentée en Conseil des ministres en décembre dernier, prévoit une levée de l'interdiction. Les chaînes gratuites pourraient donc diffuser des films toute la semaine, dans la limite de 244 par an, et avec quelques restrictions sur le choix des œuvres le samedi soir. Néanmoins, la réforme doit encore être votée : les débats à l'Assemblée nationale débuteront le mois prochain.Cependant, cette victoire pourrait avoir une incidence limitée sur le téléspectateur. Car si M6 paraît déterminée à augmenter son offre de cinéma, ce ne sera peut-être pas le cas de ses concurrentes. D'ailleurs, selon les chiffres du CNC, en 2018, la télévision a diffusé 81 films de moins qu'en 2016.La raison de ce désamour apparent serait à chercher du côté du manque de rentabilité : un tel programme coûterait entre 0,5 et 2 million(s) d'euros aux chaînes historiques. Et n'offrirait « que » 830 000 euros de recettes publicitaires nettes, en moyenne, d'après Philippe Nouchi, directeur de l'expertise média chez Publicis Media.Il n'est donc pas dit que les amateurs de cinéma profitent bientôt d'une offre plus large à la télévision. À moins qu'une autre partie de la réforme de l'audiovisuel n'achève de convaincre les chaînes gratuites. La future loi prévoit en effet la possibilité d'ajouter une troisième coupure publicitaire lors des films plus longs.