Remaniement : le numérique aux grands absents du nouveau gouvernement ?

Mounir Mahjoubi passe à Bercy

Heureux de continuer mon engagement au sein du Gouvernement pour une France championne du numérique au service des humains. Merci à @EmmanuelMacron et @EPhilippePM de leur confiance.



Depuis Bercy, j'aurai tous les moyens d'agir à la transformation de l'économie et de l'Etat. — Mounir Mahjoubi (@mounir) 16 octobre 2018



La plateforme France Num comme première pierre posée ?

Vous en avez forcément entendu parler : le 16 octobre 2018 a eu lieu unqui a accouché de 4 départs et de 8 arrivées.En rejoignant l'équipe du Ministre de l'Économie et des Finances et celle du Ministre de l'Action et des Comptes publics, Mounir Mahjoubi lâche ses activités liées au numérique.Pour le principal intéressé, c'est une bonne nouvelle. Il s'est dit, dans la foulée du remaniement, «». Le parisien de 34 ans assure que depuis Bercy, auprès de Bruno Le Maire, il aura «Difficile, à l'heure actuelle, de savoir si ce repositionnement est un mauvais signe ou s'il inaugure une officialisation des enjeux économiques liés au secteur. De toute évidence, les réponses ne tarderont pas à se construire d'elles-mêmes.Mais, hasard ou coïncidence, la veille de ce remaniement a été lancé le site France Num, le portail de la, destiné aux TPE / PME.Emmanuel Macron n'a, de son côté, jamais caché son attachement pour le numérique. Il y a quelques jours encore, le chef de l'État ne tarissait pas d'éloges sur la French Tech lors de son passage à, l'incubateur de start-ups créé par Xavier Niel.