Un système de bonus-malus sur les produits en plastique prévu en 2019

Les produits en plastique recyclé seront moins chers

Cette décision survient moins d'un mois après le débat sur l'interdiction possible des pailles et gobelets en plastique d'ici 2020.Brune Poirson explique queLa directrice de l'association Zero Waste France espère de son côté queLe système de bonus-malus sera activé dès 2019. Elle explique également que l'étiquetage des produits va être clarifié et les couleurs des poubelles uniformisées, car les consommateurs sont trop nombreux à ne pas comprendre le sens de ces indications.En effet,Le nouveau logo, le triman, va ainsi être mis en place d'ici 2020 et indiquera si le produit est fabriqué avec du plastique recyclé ou s'il est recyclable.Pour le moment, en France, seuls 20% des produits vendus dans le commerce sont constitués de plastique recyclé. L'ambition du gouvernement est donc grande, mais l'initiative devrait être massivement soutenue par l'opinion publique.