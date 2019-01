Comme il l'avait promis, Elon Musk a payé pour nettoyer le réseau d'eau à Flint

Elon Musk en sauveur à Flint

Des systèmes pour filtrer l'eau

Chose promise, chose due : le patron emblématique de Tesla et Space X vient de débourser 480 000 $ pour aider les écoles de la ville à assainir le système de distribution d'eau.Pendant l'été, Elon Musk avait pris l'engagement d'aider tous les habitants de Flint dont l'eau distribuée au robinet possédait un niveau de contamination au-dessus de ceux autorisés par la FDA, l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments.Un engagement qui intervenait alors qu'Elon Musk était très critiqué pour sa tentative de sauvetage d'enfants emprisonnés dans une grotte en Thaïlande avec un mini sous-marin . Il avait alors qualifié l'un des sauveteurs des 12 enfants bloqués dans une grotte en Thaïlande dedans un tweet.L'opération pour nettoyer le système d'eau de Flint sonne comme un véritable rachat médiatique. Il n'empêche que la promesse est en partie tenue : en versant 480 350 dollars, Elon Musk a permis l'achat de systèmes de filtration pour les 12 écoles de Flint. L'installation sera réalisée en janvier 2019.Le réseau d'eau potable de la ville de Flint, dans le Michigan (États-Unis), est empoisonné depuis 2014. Face à la fermeture de nombreuses usines et à une économie en berne, la municipalité décidait en 2011 de privatiser certains services publics et notamment la gestion du réseau d'eau.Suivra en 2014 la décision d'arrêter l'approvisionnement en eau depuis la ville de Détroit, pour pomper directement dans la rivière - polluée... - qui traverse Flint. Il ne devait s'agir que d'une étape de transition avant l'arrivée d'un nouvel aqueduc pour acheminer de l'eau potable. L'aqueduc n'est toujours pas en service à l'heure où nous écrivons ces lignes.Pendant un temps, un système de distribution d'eau en bouteille a été mis en place. Désormais, l'eau courante est acheminée via des canalisations en plomb dont les effets sur la santé sont terribles. Elon Musk contribue à améliorer la situation en permettant aux écoles de distribuer de l'eau potable, mais la ville de Flint est loin d'être totalement tirée d'affaire avec ce scandale sanitaire.