Quand Elon Musk affirme que les pyramides ont été érigées par des aliens, l'Égypte l'invite sur place

En livrant son avis sur la construction des pyramides, le 31 juillet, Elon Musk a logiquement bousculé sa communauté et même bien au-delà. Son premier tweet sur le sujet, posté seulement quelques heures avant l'amerrissage des astronautes Doug Hurley et Bob Behnken de la capsule habitée Crew Dragon, pointe aujourd'hui à plus de 88 000 retweets et près de 550 000 "j'aime." Des statistiques ahurissantes, même pour un Elon Musk, qui montrent bien l'intérêt pour un sujet qui demeure encore tout à fait passionnant aux yeux du monde.