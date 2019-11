Microsoft appliquera la loi californienne de protection des données à l'ensemble des États-Unis

Nouvelle législation pour la Silicon Valley

Vers les États-Unis, et au-delà

Source : The Verge

Cette loi, la CCPA (), a été approuvée en juin 2018 et doit entrer en vigueur en 2020.Les États-Unis s'intéressent de plus en plus à la protection des données des utilisateurs. À l'heure actuelle, 11 États américains ont adopté des lois relatives à cette protection, et une loi fédérale (c'est-à-dire applicable à l'ensemble des états) est évoquée.À partir du 1er janvier 2020, la Californie disposera de son propre texte. La CCPA, qui concerne donc les entreprises de la Silicon Valley, inscrit notamment dans la loi un nouveau droit à l'information la possibilité d'être rémunéré contre le don d'informations ainsi que des sanctions financières pour les entreprises contrevenantes.Julie Brill, la responsable de la protection de la vie privée chez Microsoft et autrice du billet de blog, écrit : «». Elle ajoute : «».La mise en place de la CCPA a lieu parallèlement à celle de son équivalent européen, le Règlement Général de Protection des Données (RGPD). Lui aussi sera applicable à partir du 1er janvier 2020, mais est jugé moins strict que la CCPA. Par exemple, là où la CCPA instaure une sanction de 7 500 dollars par infraction constatée et 750 dollars par consommateur, celle du RGPD peut atteindre 20 millions d'euros, ou 4 % du chiffre d'affaires de l'entreprise.Julie Brill a souligné le soutien de la société au RGPD et à sa volonté de l'étendre au reste du monde, : «».De la même façon, Microsoft entend étendre la CCPA à l'ensemble des États-Unis. On peut lire : «». Julie Brill ajoute : «».