Wi-Fi public : les autorités australiennes ont désormais accès aux données des utilisateurs

Les sociétés comme McDonald's sont contraintes de fournir des informations liées aux utilisateurs aux autorités australiennes (Crédits : Shutterstock.com)

La police peut obtenir des informations provenant des mobinautes ou internautes qui utilisent le WiFi public

Le gouvernement a tenté de dissimuler la législation contraignante

Source : The Guardian

En, de récents ajustements législatifs sont intervenus, et il semble que ces derniers ne soient pas en la faveur dudes citoyens. Lerévèle ce mardi qu'au pays des kangourous, celles et ceux qui utilisent ledes restaurants, ou celui des centres commerciaux de la chaîne(qui appartient d'ailleurs à un groupe français depuis 2018) peuvent très bien, en vertu d'uneLes autorités australiennes disposent en effet de nouveaux pouvoirs contraignants en la matière. Elles peuvent désormaisaux grandes plateformes de réseaux sociaux, aux opérateurs de télécommunications, aux fabricants d'appareils électroniques, et à de nombreuses autres sociétés de leur fournir, sur demande,que ces sociétés fournissent - McDonald's et Westfield en tête.Le moteur de recherche, la boutiqueet les sociétés qui proposent des solutions de cloud aux utilisateurs sont aussi concernés. Il ressort, des informations obtenues par le média britannique, que «» peut être considéré comme une cible potentielle des autorités.Ces dispositions, prises en vertu de la, n'étaient pas connues du grand public. Ce n'est qu'à la suite d'une demande d'accès à l'information que le ministère concerné a publié un compte rendu. Au-delà de l'intrusion du gouvernement australien, c'est sa. Il faut reconnaître que la transparence étatique en prend un coup.Utiliser les réseaux WiFi publics est généralement peu recommandé, mais ça l'est désormais encore moins en Australie. Outre la sécurisation minimale de ces réseaux et leur vulnérabilité face au piratage, ils sont désormais sous tutelle des forces de police locales. Et la réélection surprise du gouvernement Morrison fait que la loi devrait être maintenue. Les Australiens n'ont donc plus d'autres choix s'ils veulent limiter les risques au maximum : il leur faut s'équiper d'un VPN, grâce auquel ils garderont leurs données en ligne privées.