50% des Français auraient désactivé la géolocalisation sur leur smartphone

Les Français, soucieux de la confidentialité de leurs données personnelles

Des comportements encore laxistes avec les enceintes connectées



Une enceinte connectée Google Home

Le baromètre, décortiqué par LINC , le média de la CNIL ayant vocation à apporter un éclairage nouveau aux recommandations émises par la Commission, dresse un bilan plutôt rassurant des pratiques des Français en matière de protection de leurs données personnelles.Le baromètre de lanous apprend notamment queont déjà réglé «» sur leur terminal. Il s'agit par exemple de l'effacement régulier de leur historique de navigation, ou la suppression des cookies récupérés par leur navigateur.Plus encourageant en ce qui concerne la préservation de la vie privée :. Un chiffre qui grimpe de 9 points par rapport aux constatations de 2016. Le rapport de la CNIL précise également qu'en règle générale,. Rien de bien étonnant en soi, Apple ayant fait de la protection des données de leurs clients l'un de ses arguments commerciaux les plus martelés pendant ses conférences.Plus loin, le baromètre indique aussi que les Français se montrent de plus en plus réticents à l'idée d'accorder trop de permissions aux applications qu'ils installent. 50% de nos concitoyens ont d'ailleurs renoncé à installer une application qui se montrait trop indiscrète. Pour 62% d'entre eux, c'est la demande d'accès à la liste des contacts qui a motivé la non installation d'une application.Sur navigateur enfin, les Français sont très friands des bloqueurs de publicité. 53% des internautes sont équipés, et 78% ont déjà utilisé au moins l'une des actions suivantes : supprimer ou bloquer les cookies, effacer l'historique de navigation ou les mots de passe enregistrés.Autre sujet abordé par le baromètre : la popularité grandissante des enceintes connectées dans les foyers. La CNIL avait d'ailleurs déjà publié tout une série de recommandations à l'attention des primo-adoptants de ces gadgets carburant à l'intelligence artificielle.Des conseils encore trop peu suivis si l'on en croit l'étude menée par la Commission, puisquelorsque celle-ci n'était pas utilisée. Ils sont encore moins (6%) à l'avoir débranchée en pareilles circonstances.Reste que le marché des assistants vocaux peine encore à faire son trou en France. 5% seulement des personnes interrogées utilisent une enceinte connectée.Mais à l'approche des fêtes de Noël, il y a de fortes chances que le taux d'équipement des foyers grimpe en flèche. Il faut dire que les constructeurs - Amazon en tête - font tout pour