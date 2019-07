La CNIL inflige une amende au courtier Active Assurances pour atteinte à la sécurité des données

Les données de milliers de clients étaient accessibles en ligne

Source : CNIL

Courtier spécialisé dans la distribution de contrats d'assurance automobile en ligne,propose à ses clients et prospects potentiels de demander des devis, de souscrire des contrats ou bien d'accéder à leur espace personnel depuis son site Internet. La société a été), qui avait reçu un signalement en juin 2018.Le gendarme des données a procédé à un contrôle en ligne des activités d'Active Assurances qui a révélé que. Parmi les données consultables, on pouvait retrouver des copies de cartes grises, de permis de conduire ou encore des relevés d'identité bancaire.Après avoir alerté la société des manquements constatés, la CNIL a procédé à un second contrôle, sur place, pour vérifier si Active Assurances avait pris les mesures nécessaires. Or, l'autorité a constaté que celles-ci n'étaient pas suffisantes. Elle a notamment relevé, ainsi que des identifiants et mots de passe de connexion envoyés par mail aux clients mentionnés en clair dans le corps du message.En se basant sur l'article 32 du RGPD,. Plusieurs milliers d'assurés et d'anciens clients ayant résilié leur contrat avec le courtier auraient été affectés par ce défaut de sécurisation des données.