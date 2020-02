La Commission européenne présente sa stratégie en matière de données et d'IA

Mettre à contribution le privé et le public pour une IA de confiance

Établir un espace européen des données

Source : Commission européenne

La Commission européenne a dévoilé, cette semaine, ses idées et mesures pour encourager la transformation numérique à travers les États de la zone, dont beaucoup sont en retard en la matière. En plaçant les citoyens européens au premier plan, la commission encourage le développement de technologies fiables, et voit dans le numérique un ingrédient déterminant dans la lutte contre le changement climatique et la transformation positive de la transition écologique.L'Union européenne prédit que de nouveaux cadres et mesures permettront à l'Europe de déployer des technologies numériques diteset ainsi renforcer ses capacités en matière de cybersécurité, de façon à préserver une Europe démocratique, ouverte et durable, soutenue par les outils numériques.S'agissant de l'intelligence artificielle, la Commission européenne a publié, le 19 février, un livre blanc dans lequel elle visage un cadre pour une IA qui serait gouvernée parLa Commission en est convaincue : l'UE possède tous les atouts pourEn nouant des partenariats avec les secteurs privé et public, l'UE entend travailler étroitement avec les États membres et la communauté des chercheurs pour retenir les talents et en attirer de nouveaux.En ce qui concerne les secteurs sensibles imbibés d'IA, comme la santé, les transports ou la police,, prévient l'institution bruxelloise, ciblant notamment la reconnaissance faciale, qui ne bénéficie pas d'une réelle réglementation à ce jour Alors que les volumes de données générées par les organisations publiques et entreprises de la zone ne cessent d'augmenter, leur gestion peut devenir un problème, d'où l'intérêt pour l'UE de promouvoir sa stratégie européenne pour les données. Pour cela, les autorités de l'Union veulent bâtir un véritable espace européen des données, en autorisation leur libre circulation, ce qui profitera aux entreprises, administrations et chercheurs.En parallèle, la Commission proposera la création d'un cadre réglementaire pour la gouvernance des données, qui impliquera de mettre en place des mesures d'incitation qui pousseront au partage et à l'utilisation des données en respectant les valeurs et règlements européens., précise l'institution.