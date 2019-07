Chrome : les extensions vont devoir se plier à des règles de confidentialités plus strictes

Les extensions ne récolteront que les données utiles à leur fonctionnement

Google et la protection des données privées, une longue histoire

Source : 9to5google

Comme l'explique la firme de Mountain View, à partir d'octobre prochain, de nouvelles règles entreront en application pour les développeurs d'extensions dédiées à Chrome . La récolte deest principalement concernée.Jusqu'ici,demandait aux développeurs d'extensions deservant au fonctionnement de ces dernières, sans les y obliger. Désormais, tous devront s'y plier - et des sanctions sont à prévoir pour les contrevenants.Cette nouvelle règle, bien plus stricte qu'auparavant concernant la, a été annoncée en mai dernier sous le nom de «». Sa mise en application sera effective à partir du 15 octobre prochain. Les développeurs devront alors se mettre à jour,Maisne s'arrête pas là puisqu'une plus grande transparence sera également demandée aux développeurs d'extensions. Les utilisateurs seront ainsipar les sociétés, à travers un document que ces dernières devront remplir.».Ces nouvelles mesures de Google sont peu étonnantes. La firme de Mountain View a de nombreuses fois été pointée du doigt pour sa gestion des données privées, souvent floue. Avec ces règles,auprès des utilisateurs encore méfiants.Pour rappel, la(CNIL)à une amende en janvier dernier : 50 millions d'euros. Une somme minuscule face aux 136,22 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018 pour la firme de Mountain View mais une sanction symbolique.L'un des GAFA, au moins, montrait qu'il n'était pas au dessus des lois concernant la gestion des données personnelles sur Internet.