Le nombre de litiges liés à l'énergie a augmenté de 38% ces deux dernières années

Flou quant à la facturation

Un démarchage parfois clairement trompeur

Source : Le Parisien.

Depuis l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie, les particuliers ont notamment la possibilité de choisir un autre fournisseur d'électricité qu'EDF. Dès lors, les offres se sont multipliées, ce qui a permis de réduire les prix... et d'augmenter le nombre de litiges.En effet, le, Jean Gaubert, a dévoilé cette semaine son rapport annuel. En 2018, il a enregistréau sujet de la fourniture d'énergie en France, soit 16% de plus qu'en 2017 et 38% de plus qu'en 2016.Si de nombreuses causes peuvent être à l'origine de ces incidents, lesoccupent à eux seuls près de la moitié des cas (44%). Il peut alors s'agir de coupures pour impayés, de prix erronés, ou encore d'incompréhensions quant au montant. Dans cette catégorie, l'entreprise la plus souvent mise en cause est l'italien Eni, loin devant Total Spring et Engie.Par ailleurs, une autre pratique est dans le collimateur du médiateur de l'énergie : le, en particulier téléphonique. En 2018, 56 % des Français ont été contactés pour un changement de fournisseur, contre 36 % l'année précédente. Mais ce n'est pas cette sensible augmentation qui pose problème.Car certains fournisseurs profiteraient de la méconnaissance du marché des consommateurs, en particulier des personnes âgées, pour parvenir à leurs fins. Et dans certains cas, ils auraient même recours à des, par exemple en se faisant passer pour une autre entreprise ou un service public, ou en agitant le spectre d'une future hausse conséquente des tarifs réglementés.Enfin, sans surprise, le compteur Linky n'échappe pas non plus aux litiges. Le nouvel appareil de mesure de l'électricité a fait l'objet de 330 signalements en 2018, un nombre en hausse de... 172% par rapport à 2017.