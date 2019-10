La chaîne britannique BBC a développé une version miroir de son site sur Tor

© Tor Project

Tor, symbole de la lutte contre la censure

Au secours des utilisateurs privés de l'accès au site depuis l'étranger

Utilisé pour se balader sur le dark web, le réseau Tor, auquel on accède via le navigateur dédié, est fréquemment mis à contribution par les utilisateurs qui souhaitent cacher leur identité et leur géolocalisation. Pour cela, le logiciel envoie des données sur Internet en empruntant un itinéraire tortueux traversant plusieurs nœuds, qui protège celui qui initie la requête et la rend intraçable. C'est via ce même Tor que la version internationale du site Web BBC News, dans son édition internationale, est disponible depuis le 23 octobre 2019.De façon traditionnelle, le navigateur Tor est utilisé dans deux cas de figure bien distincts. D'une part, il permet aux criminels et hackers de mener leurs activités illégales comme la revente d'armes et la distribution de drogues, le tout sans être inquiétés par les autorités.Mais surtout, Tor est devenu l'un des outils favoris des citoyens victimes de la censure et de la surveillance, comme en Chine, en Russie, en Iran ou au Vietnam, où l'on ne peut pas accéder aux programmes de BBC News. C'est en ce sens que la version miroir de l'imposant média britannique prend tout son sens.Plutôt que de visiter les URL bbc.co.uk/news ou bbc.com/news , les utilisateurs qui vivent dans des pays ou régions où le site BBC News est bloqué pourront retrouver les contenus du site d'informations internationales à l'adresse bbcnewsv2vjtpsuy.onion . En contrepartie, la condition sine qua non posée pour y avoir accès est de passer par le navigateur Tor. Cela sous-entend donc qu'il est impossible d'y accéder via les autres navigateurs.La version « dark » de BBC News comporte des services en langues étrangères comme BBC Russian, BBC Arabic ou BBC Persian. Le replay des programmes diffusés sur les chaînes du groupe n'est, lui, pas accessible, puisque les droits de diffusion ne sont pas extensibles à d'autres pays.