OnionShare 2.2, le logiciel qui facilite le partage de fichiers et l’hébergement sur Tor

Un fonctionnement simplifié

Votre propre confidentialité

En plein chaos sur le sujet des données personnelles, OnionShare remet le projet Tor en lumière.Une fois le logiciel installé, votre ordinateur sera en mesure d'héberger des fichiers ou un site internet, et générera automatiquement un lien Onion. Accessible directement depuis un autre PC, il nécessite l'utilisation du navigateur Tor. Si vous n'êtes pas accoutumé avec ce dernier, sachez qu'il fournira un anonymat à l'individu qui se connectera à votre hébergement. Nouvelle adresse, nouvelle connexion, tout est renouvelé après chaque action réalisée, afin de ne pas laisser de traces.Concrètement, si vous décidez de mettre en ligne un site web qui inclut du partage de fichiers, les personnes qui le visiteront n'auront aucune information sur vous : ni votre adresse IP, ni votre identité, ni votre emplacement. En outre, le site ne sera soumis à aucune quelconque forme de censure...Afin de mettre sur pied un site internet, vous n'aurez qu'à coller les fichiers HTML dans l'onglet «». Deux types de confidentialité sont disponibles : privée ou publique. Si vous choisissez la première option, vous devrez fournir un mot de passe à la personne se connectant à votre plateforme. Dans le deuxième cas, le lien .onion se suffira à lui-même. Bien évidemment, puisque votre ordinateur fera office de serveur, il sera nécessaire de le laisser allumé pour que le site soit accessible. Le partage de fichiers de manière anonyme, présent dans les versions précédentes, demeure la fonctionnalité la plus intéressante de ce logiciel.Vous pouvez télécharger la dernière mise à jour dès maintenant sur le site officiel du projet , pour Windows, Linux et Mac OS.