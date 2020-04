Stadia supporte maintenant le son 5.1 et les claviers virtuels depuis Chrome

© Ascannio / Shutterstock.com

Son 5.1, clavier virtuel et informations de connexion

Sur son espace communautaire, l'équipe Stadia vient d'annoncer avoir publié certains correctifs et nouvelles fonctionnalités sur la plateforme.Plus particulièrement, c'est la version Web de Stadia (accessible depuis Google Chrome) qui s'améliore. À compter d'aujourd'hui, et si votre connexion le permet, les jeux pourront offrir du son 5.1 sur votre ordinateur.Aussi, dans le cas où votre navigateur détecte que vous jouez à la manette, un clavier virtuel vous sera proposé afin d'interagir avec l'interface de Stadia sans avoir à vous déplacer.Enfin, et cette dernière nouveauté concerne cette fois la version mobile de Stadia, la plateforme indiquera dorénavant la qualité de votre connexion.