Suivez la conférence Shadow en direct !

Shadow veut concurrencer Google et Microsoft sur son propre terrain



⏰ RDV à 9h30 sur notre Twitch : https://t.co/VMQciyaDwB — Shadow France 🔜 #PGW (@Shadow_France) October 28, 2019

Annoncée il y a déjà quelques semaines, cette conférence semble marquer «» dans l'histoire de Shadow , comme l'expliquent les équipes de Blade.Le service de Cloud computing, permettant d'accéder à distance à un PC à la configuration assez robuste pour faire tourner les jeux les plus récents, devrait dévoiler une nouvelle offre de Cloud gaming par abonnement.Le service pourrait être disponible sur toutes les plateformes, PC comme mobile, et devrait être la réponse à Google Stadia et Microsoft xCloud qui vont proposer dans les tous prochains jours des services similaires.La conférence débutera à 9 h 30 aujourd'hui et sera diffusée sur Twitch, directement à cette adresse