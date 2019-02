Cloud gaming : Shadow disponible en version alpha sur l'Apple TV

Crédits : Blade

Shadow sur Apple TV : oui, mais sans souris

Du moins, sur le papier. Annoncée il y a quelques jours au cours d'un live Twitch , la version alpha desurse heurte à de nombreuses limitations matérielles.Pour rappel, Shadow se distingue des autres services de jeu dans le nuage (GeForce Now, PlayStation Now) en mettant à disposition de ses utilisateurssous Windows. En plus de jouer, les clients de Blade sont donc en mesure d'effectuer des tâches bureautiques et même du montage vidéo. Une véritable solution dedonc, qui se confronte de plein fouetde l'Apple TV.La boîte multimédia d'Apple est en effet plutôt chiche en connectique. À l'arrière de celle-ci, on ne retrouve guère qu'un port Ethernet, un HDMI 2.0 et celui dévolu à l'alimentation. En d'autres termes :filaire. En revanche, la connexion à un clavier Bluetooth semble fonctionnelle. Le déplacement du curseur est quant à lui géré par la partie tactile de l'Apple TV remote et pâtit d'une latence importante. Rien qui permette de jouer dans de bonnes conditions donc.Mais comme le précise iGeneration , il reste possible d'utiliser une manette MFi (pour), même si l'offre est plutôt limitée. Malheureusement, la plupart de ces contrôleurs sont dépourvus de boutons L3 et R3 et certaines actions seront ainsi impossibles à réaliser dans certains jeux.Comme cela est précisé dans le titre : il s'agit-là d'une version alpha. Aussi, Blade compte évidemment sur le retour précieux de ses utilisateurs pourson produit. Si vous êtes abonnés à Shadow, vous pouvez dès à présent demander à avoir accès à l'application Apple TV en émettant une requête sur le Discord communautaire de Shadow