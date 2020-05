Tesla Model S Shooting Brake : une version unique à plus de 200 000 € en vente

Lire aussi :

Elon Musk assure que la Tesla Model S tiendra très bientôt les 650 km d'autonomie



Une conversion à 145 000 euros

Lire aussi :

Tesla réfléchirait à un système d'abonnement pour son pack de conduite autonome



Une réussite

Source : JB Classic Cars

Voilà déjà plusieurs années que les noms de Floris de Raadt et Remetz Car circulent dans des articles de presse automobile. Notamment accompagnés du designer Niels van Roij, le binôme s'est amusé à transformer une Tesla Model S en une version Shooting Brake, dont l'unique exemplaire a aujourd'hui été mis en vente, peut-on lire sur JB Classic Cars.Son prix ? 224 521 euros toutes taxes comprises avec 60 000 kilomètres au compteur. À titre informatif, le propriétaire du véhicule précise combien lui a coûté la conversion : 145 555 euros, à ajouter au tarif initial du véhicule. Le fait est que cette Tesla Model S Shooting Brake est la seule de son genre à exister dans le monde.Pourtant, un poignée de modèles - au nombre de vingt - devait originellement être produite par RemetzCar, qui a cependant mis la clé sous la porte en juillet 2018. L'entreprise s'était par ailleurs illustrée en 2016 en transformant une Model S en un corbillard. Fier de son break de chasse estampillé Tesla, Floris de Raadt n'a pas hésité à l'exhiber ça et là.À commencer par le concours d'élégance Palace Het Loo en juin 2018. L'intéressé a ensuite fait sensation au Salon automobile de Genève 2019 , où son véhicule basé sur une Model S P85 de 2013, mais équipé d'une calandre avant de 2016, était apparu dans les allées de l'événement helvète. Pour un résultat plus que satisfaisant.