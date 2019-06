Tesla : des véhicules "bientôt" capables de parcourir plus de 600 km en une charge

Véhicules Tesla : quid de leur autonomie actuelle ?

Des rumeurs qui se confirment

Si les voitures électriquesséduisent par leur design et leurs performances, leur rayon d'action demeure l'un des principaux points noirs observés jusque-là. L'autonomie des produits de la marque américaine n'atteint en effet pas les sommets, obligeant l'utilisateur à définir un parcours précis marqué par un ou plusieurs arrêts « recharge » lors d'un trajet relativement long.Sur ce point, le PDG de la compagnie d'outre-Atlantique, en la personne d', compte rassurer les plus virulents. C'est pourquoi le patron de SpaceX s'est fendu d'une déclaration en ce sens lors de la conférence annuelle réservée aux actionnaires. Comme le relaie le site spécialisé Electrek , M. Musk a évoqué une future autonomie de 400 miles, soit, appliquée à ses produits. Quand ? «».Aujourd'hui, les versions Grande Autonomie de ses quatre-roues chatouillent les 600 kilomètres : la Model 3 tutoie les 560 kilomètres, contre 505 kilomètres du côté de la Model X . Selon le site officiel français , la Model S atteint les 610 kilomètres, d'après le cycle WLTP. La version américaine du site affiche quant à elle 370 miles, selon le cycle EPA, soit environ 595 kilomètres.De toute évidence, Elon Musk s'est donc basé sur la norme EPA au moment de ses déclarations. Surtout, il ne serait pas étonnant de voir les véhicules Tesla subirenten la matière au regard des informations dévoilées en avril 2019 au média Electrek. Selon des sources proches du dossier, la multinationale compterait bienau cours des prochains mois. Ce n'est, maintenant, plus qu'une question de temps.