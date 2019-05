Apple aurait sérieusement songé à acheter Tesla en 2013

Apple aurait pu dépenser 27,4 milliards de dollars pour mettre la main sur Tesla

Le projet Titan serait toujours une priorité pour les équipes de Tim Cook



Source : MacRumors

Craig Irwin, analyste principal de la société d'investissement Roth Capital Partners, vient de déclarer que le constructeur automobile aurait pu être racheté paril y a quelques années. L'expert est certain de son affirmation et ajoute au micro de CNBC : «».avait alors 114,5 millions d'actions en circulation, ce qui aurait représenté un montant total d'au moinset constitué la plus grosse acquisition d'Apple de son histoire. À titre de comparaison, l'action Tesla se négocie aujourd'hui autour de 203 $ et Elon Musk n'a jamais caché que la valorisation de sa société lui semblait bien trop faible Seulement, la Pomme n'est pas allée plus loin que cette proposition d'achat et on ne sait pas si une offre formelle rédigée noir sur blanc a été rédigée. Il semble que l'entreprise se soit rapidement tournée vers le projet Titan, destiné à concevoir un système de conduite autonome, qui semble aujourd'hui tourner au ralenti Pourtant, Apple serait toujours investie dans le projet. «», explique Craig Irwin.Les équipes du constructeur seraient également en train de rechercher des» pour équiper de nouveaux véhicules. La marque souhaiterait augmenter le niveau de qualité de ces composants et aurait de hautes exigences techniques.La présentation officielle de ce que prépare Apple dans le plus grand secret ne serait pas pour tout de suite. L'analyste spécialiste de la marque Ming-Chi Kuo estime qu'il faudra attendre 2023 et 2025 pour connaître exactement les intentions d'Apple dans le domaine du véhicule autonome.