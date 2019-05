Tesla restructure (encore) son équipe dédiée à l'Autopilot

Une équipe recomposée sous la direction d'Elon Musk en personne

De nombreux départs dus à une pression permanente imposée par Tesla

Source : Electrek.

L'équipe dédiée audes véhicules Tesla se voit une nouvelle fois remaniée. Selon Electrek , Stuart Bowers, débauché chez Snap en 2018, a été démis de certaines de ses fonctions, tout en restant salarié de Tesla.C'est Elon Musk en personne qui va reprendre la direction de cette division stratégique pour Tesla. La marque a récemment présenté ses avancées en matière de conduite autonome, en annonçant une nouvelle puce dédiée et entièrement construite en interne pour améliorer les performances tout en préservant l'autonomie de la batterie électrique du véhicule.Le constructeur n'aurait pas été satisfait des progrès présentés il y a quelques semaines et aurait décidé dans la foulée d'une restructuration générale de la division, avec le renvoi de certains ingénieurs et la promotion d'autres membres de l'équipe.L'équipe chargée du logiciela subi de nombreux remous depuis quelques années. Plusieurs cadres assignés au développement du système autonome ont quitté l'entreprise à cause des pressions et des délais très courts imposés par Tesla.En 2016, Sterling Anderson, qui dirigeait l'équipe dédiée à la conduite autonome, est parti créer sa propre start-up dédiée au même type d'activité. Le constructeur avait alors recruté Chris Lattner, alors en charge du langage Swift pour Apple, qui n'est resté que 6 mois en poste avant de quitter Tesla pour rejoindre Google.Le turn-over important dans ce domaine d'activité n'est pas une surprise, tant les géants de la tech se disputent les meilleurs talents pour développer leurs propres solutions de conduite autonome. Tesla fait néanmoins office de mauvais élève, avec un renouvellement des équipes plus important que le reste de l'industrie. L'entreprise aurait du mal à tenir ses propres délais et a déjà repoussé plusieurs fois le lancement de son logiciel.Elon Musk va t-il enfin trouvé l'astuce pour finaliser sa solution de conduite autonome ?