Fuites d'informations : Tesla envoie un mail à ses employés pour les rappeler à l'ordre

Plus de 17 000 dresseurs Pokémon Go et joueurs d’Ingress se sont ligués contre un ennemi commun : les déchets. À l’issue d’une série d’événements organisés par Niantic pour le Jour de la Terre du 13 au 28 avril, près de 145 tonnes de déchets ont ainsi pu être amassées par les joueurs du monde entier.