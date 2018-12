À peine lancées, tout de suite épuisées : les barres de toit de la Model 3 cartonnent

Poids supporté : 68 kilos

Et la France, dans tout ça ?

Et dire que les problèmes de production de la Model 3 ont failli couler. Aujourd'hui, l'emblématique modèle du constructeur californien génère les principaux bénéfices du groupe, notamment grâce à des ventes en constante hausse dans le monde entier, et tout particulièrement en Californie - plus 400 % en un an . Aujourd'hui, la commercialisation lucrative d'accessoires participe elle aussi à la fête.Attendues depuis plus d'un an par les propriétaires d'une Model 3,pouvant accueillir un vélo, des skis ou un coffre ont enfin été introduites sur le site officiel de la firme américaine. Et en l'espace de quelques minutes seulement,par les clients, visiblement très impatients à l'idée de se procurer cette pièce complémentaire, nous apprend Electrek Vendus 450 $ l'unité, les Model 3 Roof Rack, comme le disent nos amis anglophones, sont composés d'aluminium, alors que leur résistance leur permet de supporterenviron. Tesla n'a communiqué aucune information quant à la disponibilité des prochains modèles, mais il y a fort à parier que ses équipes ne devraient pas tarder à en produire davantage, tant le succès a été au rendez-vous.À savoir si les barres de toit de la Model 3 auront le droit d'atteindre les terres françaises. En sachant que le véhicule électrique de Tesla débarquera en France dans le courant de l'année 2019, après une tournée tricolore ayant actuellement lieu aux quatre coins de l'Hexagone , les clients français peuvent tout du moins l'espérer.