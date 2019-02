Un ex-employé de Tesla jugé coupable d'avoir détourné 9,3 millions de dollars

Jusqu'à 20 ans de prison et 250 000$ d'amende

Source : Department of Justice

C'est le département de la justice des États-Unis qui a publié ce rapport le 8 novembre. Nous y apprenons que Salil Parulekar, 32 ans, a détourné pas moins de 9,3 millions de dollars appartenant à Tesla sur une période de deux ans. Le FBI a mené une longue enquête pour en arriver à ces conclusions... et l'accusé n'y est pas allé de main morte.La personne concernée a détourné des paiements, falsifié des factures et même usurpé des identités, en se faisant par exemple passer pour un employé d'un des fournisseurs de Tesla. Il est ainsi poursuivi pour neuf chefs d'inculpation pour fraude et pour un d'usurpation d'identité aggravé.Ainsi, Parulekar risquerait un maximum de 20 ans de prison et d'une amende de 250 000 $ pour fraude. Pour ce qui est du vol d'identité, il encourt une peine de prison de deux ans et là aussi 250 000 dollars d'amende. Tesla n'a pas souhaité commenter l'affaire.