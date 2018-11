Tesla a trouvé la remplaçante d'Elon Musk

© Tesla

Elon Musk continuera de superviser depuis son poste de CEO

Announcing Robyn Denholm as Tesla's New Board Chair https://t.co/emWyb7rUx8 — Tesla (@Tesla) 8 novembre 2018



Qui est Robyn Denholm ?

Après un mois de suspense où les spéculations sont allées bon train et où beaucoup d'observateurs ont pensé que James Murdoch, administrateur de Tesla, serait nommé à la place d'Elon Musk, on connait aujourd'hui le véritable remplaçant du magnat californien.Tesla vient en effet de publier un communiqué de presse pour annoncer la nomination deen tant que présidente du conseil d'administration de groupe. Elon Musk continuera toutefois de superviser les opérations du groupe grâce à son poste de CEO.Cette nomination fait suite aux déboires de l'emblématique Elon Musk avec le gendarme boursier américain (SEC) qui l'avait sommé de quitter son poste pour une durée de trois ans ainsi que de payer une amende de 20 millions de dollars. Elon Musk était en effet sous le coup d'une enquête pour fraude après une série de tweets qui auraient perturbé la valeur des actions et manipulé le cours boursier.C'est avec son Tweet « 420 » qu'il s'est notamment attiré les foudres des spéculateurs, il y évoquait une opération de retrait au « financement garanti » à 420 $ par action, un tweet qui lui aura finalement coûté cher, puisque forcé de passer cet accord avec le gendarme de Wall Street.Robyn Denholm occupe un des neuf postes dudepuis 2014, elle a d'ailleurs fait partie du comité d'audit créé par Tesla un peu plus tôt cette année, qui avait pour objectif d'évaluer la proposition d'Elon Musk concernant le retrait de la Bourse.Actuellement directrice financière et stratégique du géant australien des télécommunications, elle quittera ce poste après son préavis de 6 mois bien que la nomination en tant que remplaçante d'Elon Musk soit déjà effective.Après l'annonce de cette nomination, la principale intéressée a déclaré :Auparavant, Robyn Denholm a pu se forger une forte expérience dans les secteurs de la technologie et de l'automobile où elle occupée plusieurs divers postes comme chezet, mais aussi chezDans le communiqué de presse, Elon Musk commente :