Red Dead Redemption 2 : 105 Go d’espace disque requis, et online pour 32 joueurs

Un gros bébé de 105 Go

Prévue pour le 28 octobre, la suite delaisse quelques nouveaux détails s'échapper par le biais d'une photo d'un pack incluant le jeu et une PlayStation 4. Des indiscrétions révélées par Rockstar Intel suite à la publication par Sony d'une photographie du bundle en question.À l'arrière du pack incluant une PlayStation 4 Pro et une copie du jeu, on peut lire en tout petit qu'un espace minimum de 105 gigas est nécessaire pour installer le jeu. Un chiffre qui classe clairement le jeu de Rockstar parmi les plus lourds de la console de Sony.Outre ce détail, on apprend également quesur certains contenus réservés à Red Dead Online, le mode multijoueurs.Le bundle nous révèle d'ailleurs à ce propos queproposera des parties entre 2 et 32 joueurs simultanés. Les différents modes de jeu restent pour le moment inconnus.Red Dead Redemption 2 sortira sur PS4 et Xbox One le 28 octobre prochain. Et selon Rockstar, aucune version PC ne verra le jour