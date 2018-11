Sony lance sa nouvelle gamme de téléviseurs

Deux modèles portés par un processeur de nouvelle génération

Un partenariat avec Netflix

Mardi, Sony a annoncé le lancement de deux nouvelles séries de téléviseurs 4K HDR qui rejoignent la Master series que la firme réserve à ses modèles les plus performants en termes de qualité d'image. Avec les modèles AF9 et ZF9, Sony souhaite créer un téléviseur susceptible de reproduire toujours un peu plus fidèlement les images, de la manière dont les réalisateurs peuvent les voir.Dans le détail, l'AF9 dispose d'un contrôleur de dalles OLED (diode électroluminescente organique), le Pixel Contrast Booster, qui arrive à enrichir les images de détails et de textures supplémentaires.Le ZF9, lui, embarque la technologie X-Wide Angle, qui maintient une qualité d'image constante, et ce quel que soit l'angle de vue. Vous n'êtes plus obligé de vous placer devant votre télévision. Le ZF9 minimise également le flou sans sacrifier la luminosité de l'écran, gommant ainsi tous les défauts des écrans LCD standards. Avec ses pieds élégants en aluminium, il offre une silhouette minimaliste.Les deux modèles sont équipés de la nouvelle génération de processeur de la marque, appelé X1 Ultimate. Celui-ci peut détecter et analyser de manière intelligente chaque objet d'une image grâce à l'algorithme Super résolution d'objet (Object-based Super Resolution). Mais on ne s'arrête pas là puisque la transformation des sources vidéo en HDR a aussi été repensée et améliorée. Ainsi, chaque objet de l'image est détecté puis optimisé de manière individuelle, de façon à afficher une image plus réaliste, avec plus de profondeur et d'une texture plus nette.L'AF9 et le ZF9 sont aussi compatibles avec Android TV et facilitent, grâce à la fonction de recherche vocale, l'accès aux différents contenus et au contrôle du téléviseur. Les fonctions Chromecast et Google Play viennent aussi compléter leurs nombreuses fonctionnalités, sans oublier l'assistant Google.Pour sa Master series, Sony lance le Netflix Calibrated Mode, en partenariat avec la plate-forme de vidéo à la demande américaine. Avec cette fonctionnalité, vous ne regarderez plus vos séries, films et documentaires de la même manière. En activant un simple réglage, la télévision reproduira la même qualité d'image qu'un moniteur professionnel, pour préserver la vision et les intentions créatives du réalisateur. Une immersion totale.On ignore encore la date de disponibilité de la Master Series en Europe, qui sera annoncée ultérieurement.