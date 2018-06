Sony rassure : une solution sera trouvée pour le cross-plateformes sur Fortnite

L'espoir est permis

Modifié le 28/06/2018 à 14h14

". C'est par cette formule que Nintendo et Microsoft ont choisi de sceller leur pacte permettant à leurs joueurs respectifs de bénéficier dusurSony, lui, botte en touche. Désireux de garder pour lui son parc de joueur (le plus gros de la génération de consoles actuelles), la firme se refuse pour le moment à toute éventualité de cross-plateformes.Les experts l'affirment : il n'existe aucun blocage technique à l'indisponibilité du cross-plateformes sur laPour preuve, les joueurs PS4 de Fortnite peuvent déjà croiser le fer avec des joueurs sur PC et iOS.Shawn Layden, PDG de Sony Interactive Entertainment America, semble néanmoins ouvrir la porte à un assouplissement de cette restriction : " Les raisons de l'indisponibilité de la fonctionnalité sur PS4 sont avant tout pécuniaires. Fort d'un parc de joueurs extrêmement garni, Sony mise sur cette restriction pour pousser les futurs joueurs de Fortnite à choisir sa console pour pouvoir rejoindre leurs amis sur le champ de bataille.