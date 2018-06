Problèmes avec SFR, procès et version physique : quoi de neuf sur Fortnite ?

Un problème de réseau et un procès du côté de Fortnite

il y a peut-être un problème entre sfr et fortnite, où fortnite bloque volontairement l'accès à sfr d'après ce message pic.twitter.com/ovgpmfBXWc — marie 🌸 (@marie_ftz) 24 juin 2018

Une édition qui vaut de l'or et un nouveau mode qui se profile

Modifié le 26/06/2018 à 17h23

Mais de belles choses se passent aussi autour du jeu. Si vous possédez un exemplaire physique scellé de Fortnite, il peut se vendre jusqu'à 450 dollars (380 euros) sur eBay et Amazon. Epic Games a aussi annoncé l'arrivée prochaine du mode Playground, qui n'est autre qu'un « bac à sable » privé.Avec ses 150 millions de joueurs toutes plateformes confondues,est l'un des jeux les plus joués actuellement. Mais depuis quelques jours, certains joueurs français sur PS4 avec un abonnement Internet SFR pâtissent d'un problème de connexion les empêchant de jouer. La situation n'est toujours pas résolue et les joueurs concernés sont dans l'incapacité de finir ou de rejoindre une partie ou de remplir les défis du pass de combat de la quatrième saison. En plus, und'affichage assez important empire l'expérience en cours même de partie. Si SFR et Epic Games essayent de régler le problème, la situation pourrait durer puisque le studio et l'opérateur semblent être en « différend ». Pour les joueurs concernés, il est possible de résoudre le problème le temps que l'affaire se résolve en se connectant à un serveur proxy.L'éditeur de Fortnite semble aussi avoir un autre problème, mais cette fois-ci avec un ancien employé, Thomas Hannah. Epic Games a porté plainte contre cet ancien testeur qualité pour ne pas avoir respecté la clause de confidentialité de son contrat. Hannah a dévoilé, quelques jours avant le début de la saison 4 de Fortnite, des informations sur l'arc scénaristique du météore à Adam DiMarco, qui a ensuite rendu publiques les informations. Celles-ci concernaient l'impact du météore sur Dusty Depot. Le testeur se défend en expliquant qu'au moment où il a fait ces déclarations, il ne travaillait plus pour l'éditeur depuis 3 semaines. La plainte d'Epic Games et la réponse de Thomas Hannah sont consultables sur le net.Changeons complètement de sujet : si vous possédez une version physique du jeu, celle-ci peut valoir une petite fortune. L'éditeur ayant arrêté la production et la commercialisation des éditions physiques pour se concentrer exclusivement à la commercialisation d'éditions numériques, ces premières peuvent valoir 100, 200 et même 450 dollars si elles sont encore scellées. La forte popularité du jeu a donné une grande valeur à ces éditions, et les collectionneurs se les arrachent même si le jeu peut être téléchargé gratuitement et qu'aucun achat n'est nécessaire pour jouer.L'éditeur du jeu a aussi annoncé l'arrivée d'un nouveau mode de jeu qui se veut créatif : un bac à sable privé pour vous et votre équipe, le mode Playground. Il sera possible de combattre et de s'entraîner avec ses amis et construire sans avoir à se méfier des tirs ennemis. Quoique, faites attention à vos amis : le tir allié est activé dans ce mode, mais il sera possible de réapparaître immédiatement. En clair, le mode Playground est une sorte de serveur privé. Pour Epic Games ».La saison 4 devrait se terminer vers les 9-10 juillet 2018 et laisser place immédiatement à la saison 5, avec de nouvelles modifications sur la. Les rumeurs vont donc bon train, du repaire de super vilains aux changements produits par les impacts de missiles. Mais Epic Games n'a encore rien confirmé : il faudra attendre le mardi 10 juillet au matin pour voir ce que cette nouvelle saison réserve aux joueurs.