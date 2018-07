Sony dévoile de nouveaux packs PS4 & PS4 Pro Édition limitée Marvel’s Spider-Man

© Playstation, © Marvel

Le contenu des nouveaux packs Amazing Red

Consoles et manette aux couleurs de l'homme-araignée



Une expérience vidéoludique plus poussée sur PS4 Pro



Modifié le 20/07/2018 à 14h39

Le pack Pro en édition limitée embarquera la consoledoté d'un disque dur de 1 To, une manette sans-fil DUALSHOCK 4 ainsi que le jeu Marvel's Spider-Man sur un disque Blu-ray accompagné d'un code de téléchargement pour le DLC The City That Never Sleeps.Le pack PS4 embarquera lui aussi un disque dur de 1 To, une manette sans-fil DUALSHOCK 4 et le jeu Marvel's Spider-Man sur un disque Blu-ray. Seul le DLC ne sera pas inclus.Pour l'occasion, laporte fièrement les couleurs du fabuleux Spider-Man. La console est par ailleurs ornée du symbole porté par l'araignée la plus connue de New York.La PS4 ne sera pas en reste non plus pour fêter la sortie de Marvel's Spider-Man ! Comme sa petite sœur, laaborde fièrement le logo et les couleurs de l'homme-araignée.Les manettes accompagnants les packs seront-elles aussi aux couleurs du plus connu tisseur de toile, abandonnant pour l'occasion les couleurs bleu, vert, violet et rouge de ses 4 touches pour du blanc.Avec le pack PS4 Pro, les possesseurs de Téléviseur 4K pourront profiter deet pourront profiter d'effets spéciaux et particules en jeu optimisées.