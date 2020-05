Samsung a investi 10% de son chiffre d'affaires en recherche et développement au Q1

Lire aussi :

La R&D de plus en plus boostée

Un nouveau seuil à battre

Le premier trimestre 2020 de Samsung s'est conclu sur une note positive en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation : ces derniers ont respectivement atteint les 41,8 et 4,88 milliards d'euros, soit une hausse de 3,4 et 5,6 % par rapport à la même période de l'année dernière. En clair : lesud-coréen parvient à résister à la crise sanitaire et économique causée par le coronavirus.La plus grande agence de presse du pays, Yonhap News, a de son côté publié une autre série de chiffres : les investissements dans la recherche et le développement, en l'occurrence, qui s'élèvent à 5 560 milliards de wons, soit environ 4,38 milliards de dollars au cours du Q1 2020. Un chiffre qui représente ainsi 9,7 % du chiffre d'affaires de l'entreprise.La firme asiatique bat ici un nouveau record jusque-là détenu par le premier trimestre du cru 2018, au cours duquel 5 320 milliards de wons avaient été investis dans la recherche et le développement. À l'époque, la barre des 5 000 milliards avait été dépassée pour la toute première fois de l'histoire de l'entreprise.À savoir désormais si le seuil des 20 193 milliards de wons injectés dans la R&D durant l'année 2019 sera battu par celui qui vient de se faire coiffer au poteau par Vivo au classement des plus gros vendeurs de smartphones en Inde