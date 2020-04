Samsung dépassé par Vivo au classement des plus gros vendeurs de smartphones en Inde

Samsung succombe à l'offensive chinoise

Marché en constante ébullition, l'Inde a désormais pour préférence le Chinois Vivo, qui se hisse en ce mois d'avril à la deuxième place du classement pour la toute première fois.Les chiffres publiés aujourd'hui par le cabinet Canalys sont sans appel : Samsung a fait un très mauvais trimestre en Inde.De janvier à mars 2020, le géant sud-coréen a expédié 6,3 millions d'unités en Inde et s'est octroyé 18,9 % des parts de marché. Xiaomi, premier vendeur de smartphones en Inde, en a expédié 10,3 millions pour une part de marché de 30,6%.Vivo, avec ses 6,7 millions d'unités expédiées et une part de marché avoisinant les 20 % (19,9% exactement) passe donc en seconde position au classement. Une position encore précaire, que la filiale de BBK Electronics (OPPO, OnePlus, Realme) devra pérenniser dans les prochains mois.Plus encore que les performances de Vivo, ce sont celles de Realme qui attirent notre œil. Au point que l'on en vient à penser qu'il s'agit d'une erreur de frappe de la part de Canalys.D'après le cabinet, Realme a augmenté son volume d'expéditions de smartphones en Inde de 200 % — passant de 1,3 million d'unités à 3,9 millions, pour 4,5 % de parts de marché l'an dernier contre 11,7 % à présent.Ultra offensive, la jeune pousse chinoise (également sous la houlette de BBK Electronics) se pose comme l'une des marques les plus en vue du moment. Logique : celle-ci propose des smartphones d'excellente facture à des prix plancher. En Europe où elle s'est implantée il y a peu, elle commercialise déjà les très accessibles Realme 6, 6i et 6C , et se lancera prochainement dans le haut de gamme avec un Realme X50 Pro 5G attendu de pied ferme par les déçus de la hausse des prix signée par OnePlus et Xiaomi.